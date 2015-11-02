رئيس صندوق التأمين الاجتماعي : أموال التأمينات «مضمونة» بضمان الدولة

صرح عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن أموال التأمينات في مصر مضمونة ومصانة بضمان وجود الدولة، وأن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه، منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و105 مليار جنيه استثمارات مباشرة بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة 291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.

وأشار رئيس الصندوق أن إجمالي التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمه الايرادات السنويه منها 56 مليار جنيه قيمه الاشتراكات التأمينة المحصله بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة و الفارق بين المتحصلات والمنصرف يُعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

جاء ذلك خلال لقاء حسن مع مديري المناطق التأمينية على مستوى الجمهورية، حيث تناول اللقاء استعراض مدد إنجاز المناطق التأمينية و الوقوف علي مدى كفاءتها، حيث تبين أن أكثر من 20 منطقة تأمينية تقوم بصرف جميع الحقوق التأمينية في نفس يوم بلوغ سن التقاعد و كذلك تم استعراض ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد والذي يهدف إلى تحقيق التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة ومراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية و المعاشات ولتحقيق الاستقلال الحقيقي و الاستدامة المالية لأموال التأمينات الاجتماعية.

و أشار حسن أن الهيئة تعمل على التوسع في انشاء مناطق تأمينية جديدة علي مستوي الجمهوريه لتقديم خدمات تأمينية أفضل للمواطنين ، مشيرًا إلى أن الهيئة قد قامت بانشاء 9 مناطق جديدة خلال العام الحالي، وتم تزويد تلك المناطق بأحدث الوسائل التكنولوجي للتيسير على أصحاب المعاشات و ذويهم بالاضافه الي تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفيه المدربه و المؤهله للتعامل مع تلك الشرئح من المجتمع و هي أصحاب المعاشات و كبار السن، كما أن هناك ما يقرب من 16 منطقة أخرى جاري تنفيذها .

كتب: عمر شوقي