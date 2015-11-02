محافظ القاهرة: ندرس إنشاء 5 محاور جديدة بشوارع العاصمة

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، أنه لابد من تطوير النقل العام بمحافظ القاهرة من خلال خلق محاور رئيسية بأهم الشوارع التى تعانى من تكدسات مرورية، مشيرا إلى أن عدد الرحلات اليومية بالعاصمة فى مختلف وسائل النقل تخطى الـ22 مليون رحلة، وأن ذلك غير موجود بعواصم العالم.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تقليل الاختناقات بالشارع وحل أزمة المرور، يتم من خلال استخدام المترو الأنفاق وتوفير مسارات لتقليل زمن التقاطر بين الأتوبيس والآخر، مشيرا إلى أنه على مدار ال 8 أشهر الماضية تدرس محافظة القاهرة مع البنك الدولى أماكن المسارات الجديدة وعلى رأسها محور مؤسسة الزكاة و جسر السويس وشارع أحمد الزمر وشارع بورسعيد وشارع متولى الشعراوى لحل ازمة المرور.

وأوضح محافظ القاهرة أن تجربة محور مصطفى النحاس تحتاج إلى تطوير وذلك بعد أن تم اقناع الأهالى بمدى تأثير تطبيقه.