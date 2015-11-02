وزير الداخلية: رجالنا مسلحون بـ"إيمان راسخ" وأقصى قدر من اليقظة لحماية الوطن

شهد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الاثنين، مراسم تخرج الدور الثانى من طلبة كلية الشرطة وقوامهم "42" خريجا.

كما شهد مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجى فرقة تأهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط وقوامهم "19" خريجا، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة .

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، كما وجه التحية لرجال الشرطة فى مختلف مواقعهم على ما يقومون به من جهود مخلصة لحفظ أمن الوطن واستقراره، مشيداً بما تحقق من نجاحات أمنية خلال الآونة الأخيرة والتى كان لها بالغ الأثر فى تعزيز ثقة المواطنين بأجهزتهم الأمنية.

وأعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال الشرطة، مطالباً الخريجون الجدد ببذل الجهد والعطاء والإقتداء برجال الشرطة الأبطال الذين زادوا بأرواحهم من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم نحو الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بالخريجين الجدد على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين لما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وطالبهم بأداء رسالتهم فى حفظ الأمن فى ظل إحترام الدستور والقانون والتصدى بكل حسم وحزم لكافة أشكال الجريمة.

وفى نهاية مراسم التخرج أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن رجال الأمن هم العيون اليقظة الساهرة على أمن الوطن، وسيواصلون مسيرتهم بكل تفان وإخلاص، متسلحين بإيمان راسخ لا يتزعزع وبأقصى قدر من اليقظة والكفاءة من أجل أمن الوطن واستقراره.