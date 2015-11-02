بالصور.. حسام كمال ووزير روسى يتفقدان الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

التقى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى اليوم الاثنين، فلاديمير بوتشكوف وزير الطوارئ الروسى بمقر وزارة الطيران، لمتابعة تطورات حادث تحطم الطائرة الروسية وجهود فرق البحث والإنقاذ حتى الآن.

وخلال اللقاء أعرب بوتشكوف عن شكره للحكومة المصرية على الجهد المبذول على مدار الثلاثة أيام الماضية فى التعامل مع الحادث وتقديم الدعم الكامل من جانب وزارة الطيران المدنى والوزارات المعنية الأخرى، كما أعرب عن تقديره للقيادة السياسية وكذلك دور الحكومة المصرية فى تقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات سفر جثامين الضحايا إلى روسيا.

وعقب اللقاء زار وزير الطيران المدنى والوزير الروسى والوفد المرافق له مركز تحليل حوادث الطيران بمقر وزارة الطيران المدنى وأطلع على حالة الصندوقيين الأسودين داخل المركز والتقيا جانب من فريق اللجنة المشكلة للتحقيق فى الحادث.

وأكد وزير الطيران أن الجانب الروسى سيشارك الجانب المصرى، بالإضافة إلى فريق الشركة الصانعة وممثل الجانب الايرلندى لكون الطائرة مسجلة بسجل الطيران المدنى الأيرلندى، وذلك لتفريغ بيانات الصندوقين واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بالحادث وذلك بعد إنهاء الجهد الميدانى فى موقع الحطام والمقرر له مساء غد الثلاثاء.

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