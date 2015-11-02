غادة والى تقرر صرف 5 آلاف جنيه لصاحب أشهر صورة فى حادث غرق الإسكندرية

قررت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن صرف 5 آلاف جنيه لمالك الحصان الذى صعق بالكهرباء، وحارس العقار صاحب أشهر صورة فى حادث غرق الإسكندرية والذى التقطت صورته داخل منزله، وهو يحمل ثلاجة خوفا على غرقها بالمياه.

جاء ذلك خلال قيام وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم التعويضات التى أقرتها الدولة للأسر المتضررة من كارثة غرق الإسكندرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وفق تقرير حصر الخسائر الذى قامت به لجان الوزارة، وأشارت إلى أن عددها 76 حالة خسائر بالممتلكات، بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه وقد استمعت الوزيرة إلى شكاوى الأسر المتضررة، وأقرت بمساعدة بعضها وعمل بحث حالة لأسر أخرى لصرف معاش التضامن الاجتماعى.

يذكر أن الوزيرة قررت صرف 10 آلاف جنيه تعويض رمزى لكل أسرة متوفى فى حادث الغرق وأشارت إلى أن خسائر الأرواح كانت 5 حالات وفق تقارير وزارة الصحة وهى لطفلين 8 سنوات و 10 سنوات والشاب الذى حاول إنقاذهم أثناء حاث الصعق الكهربائى، بالإضافة إلى شاب آخر توفى أيضا بصعق الكهرباء وشخص آخر بالسكتة القلبية.