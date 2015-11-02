شائعة التطعيمات القاتلة تثير الرعب بالمنوفية .. والصحة: «شائعات»

امتنع العشرات من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية من تطعيم اطفالهم بالحملة القومية ضد الحصبة خوفًا من ” فساد ” التطعيمات وانتشار أقاويل عن عدم صلاحيتها.

حيث رفض الطلاب بمدرسة الشهيد الجندي فى العزبة الغربية بشبين الكوم صباح اليوم الصعود الى فصولهم مع بداية اليوم الدراسى خوفًا من التطعيمات قائلين ” لو خدناها هنموت “، وسادت حالة من الفوضى بالمدرسة وتم السيطرة عليها.

وامتدت الشائعات الى حضانات الاطفال فى قرى المحافظة والذين تلقى بعضهم اتصالات بعدم تطعيم الأطفال لفساد التطعيمات ورفض أولياء الأمور، وتم اخذ تعهدات وموافقات كتابية لمن يرغبون فى تطعيم أطفالهم.

وقال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن هناك أشخاص وراء شائعة التطعيمات تسعى لإثارة القلق والفوضى داخل المدارس.

وأكد أنه تم التنبيه على جميع مديري الإدارات بالنزول إلى المدارس وعقد اجتماعات مع المدرسين وتوعيتهم باهمية التطعيمات والإشراف على الحملة ونشر الطمانينة بين الطلاب و أولياء الأمور.

كما شددت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على سلامة التطعيمات قائلة بأنها ” أمنة ” للغاية ولا ضرر منها على الأطفال وتشبه تطعيمات شلل الأطفال والتطعيمات الدورية للأطفال.

وأضافت أنهم يواجهون حرب شرسة ومنظمة ضد حملة التطعيمات، مؤكدة أنه تم تخصيص خط ساخن بمديرية الصحة للرد على جميع الاستفسارات، وكذلك تم نشر فرق ثابتة ومتحركة بالوحدات الصحية بجميع مراكز وقرى المحافظة للتوعية بأهمية التطعيمات.

وأكدت أن الحصبة مرض خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والإسهال، وقد يؤدي إلى الوفاة، وأن مرض الحصبة الألمانية مرض معد وخطير في حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوي فى خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، فإن ذلك يؤدي إلى إصابة الجنين بعيوب خلقية ناتجة عن الإصابة بمرض الحصبة الألمانية، والتي ينتج عنها ولادة طفل يعاني من التشوهات الخلقية.

يذكر أن محافظة المنوفية قد أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني منذ 31 أكتوبر، والتي تستهدف 900 ألف طفل من عمر 9 أشهر إلى 10 سنوات لمدة 22 يومًا، تبدأ من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر إلى يوم السبت 21 نوفمبر.