مدير الأهلي لـ في الجول: أنا الصندوق الأسود.. وسنحقق في تسريب ' تقرير علاء عبد الصادق '

هناك من يقيمون جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي بعد 3 مباريات فقط بل ويجحنحون إلى أنه ليس مدربا جيدا. هناك من قال إن المهاجم الجابوني ماليك إيفونا سيرحل عن النادي لأنه لم يتقاض مستحقاته بعد.

وهناك الكثير من الأشياء التي كان على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء أن يفندها في حواره مع FilGoal.com.

عبد الحفيظ حل ضيفا على حوار FilGoal.com وتحدث عن بيسيرو وعن إيفونا وعن متى يلعب أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وعن الانضباط الذي عاد للقلعة الحمراء.

ماليك إيفونا

وقال عبد الحفيظ عن إيفونا: "أولا اللاعب في قمة السعادة".

وأوضح "ما تردد عن حقيقة غضبه من النادي كلام فارغ تماما. اللاعب أمواله تم تحويلها منذ أمس الأحد".

وتابع "اللاعب سعيد للغاية بالمعاملة التي يلقاها داخل النادي. وكل شيء يسير على ما يرام".

إيفونا خرج من قائمة الأهلي في مباراة بتروجيت، وكان قد تغيب عن الجولتين الأولى والثانية في الدوري بسبب الإصابة.

جوزيه بيسيرو

وعن بيسيرو، تحدث عبد الحفيظ "فوجئت بأن هناك من يقول إن الفريق لعب مباراة سيئة أمام بتروجيت!".

ورد "أولا لا يمكن بحال تقييم أداء مدرب بعد 3 مباريات فقط".

ثم استدرك "ولو قررت تقييم مدرب فالنتائج ستكون أداة التقييم. الحقيقة أن الرجل فاز بـ3 مباريات من أصل 3. فكيف يتم تقييمه بشكل سلبي؟".

وأفاد "في رأيي الأهلي فاز بمباراة صعبة وقدم أداء جيدا أمام منافس صعب مثل بتروجيت".

بيسيرو فاز بهدف على طلائع الجيش سجله عبد الله السعيد للأهلي. وفاز فريق الشياطين الحمر على غزل المحلة بثنائية. وانتصر على بتروجيت بهدف قاتل لعماد متعب.

معسكر الإعداد

وتطرق عبد الحفيظ إلى أن الأهلي سيصبح أقوى بكثير خلال فترة وجيزة، واعدا "بعد معسكر الإعداد المقبل سيتحسن كذلك شكل الفريق".

وأفصح "بيسيرو من الواضح أنه يعول كثيرا على هذا المعسكر في رفع لياقة اللاعبين وتحفيظهم فكره الذي يرغب في تطبيقه".

وأكمل "حاليا التركيز في الفريق مرتفع. هناك انضباط والتزام".

أحمد الشيخ

هل هناك لاعب يشعر بالغضب لأنه لا يشارك مع الأهلي؟ هل صفقات مثل محمد حمدي زكي وأحمد الشيخ لا تلعب لسبب ما؟

يجيب عبد الحفيظ "مستحيل أن يلعب كل لاعب في القائمة خلال 3 مباريات".

وأكد "الكل سيحصل على فرصة".

وشدد "اختار أي دوري في العالم وستجد أن أي فريق يعتمد عموما على 17 لاعبا فقط، لكن الأهلي لديه الكثير من الارتباطات ويحتاج لكل لاعبيه في الدوري والكأس وإفريقيا".

وأتم "وعلى كل حال التقييم ليس بالنجومية ولن يتم تقييم لاعب بأنه صفقة غالية. التقييم فقط يعود للأداء في أرض الملعب".