أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول - تعرف على الميزة التي قدمها صالح جمعة لوسط الأهلي

Google+ Print

قدم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي ميزة إضافية لوسط الفريق الأحمر في الفوز على بتروجيت 1-0 في المشاركة الأساسية الأولى له في مسابقة الدوري.

وشارك صالح لأول مرة أساسيا مع الأهلي في الدوري أمام بتروجيت في الجولة الثالثة، لتعويض غياب حسام عاشور للإصابة.

ولعب نجم الوسط الدولي 45 دقيقة، تبادل خلالها الأدوار مع عبد الله السعيد.

فصالح كان يغطي على تقدم عبد الله السعيد، والعكس يحدث في المرات التي تحرك فيها لاعب إنبي السابق بالكرة على حدود منطقة جزاء بتروجيت.

لم يعبر صالح جمعة حدود منطقة جزاء بتروجيت كثيرا، وأحيانا كان يميل للجانب الأيمن من أجل تقديم المساندة لأحمد فتحي، الذي كان يعاني مع كريم طارق.

تحركات صالح جمعة

أكثر ما ميز صالح جمعة كانت نسبة تمريراته الصحيحة، حيث مرر الكرة 41 مرة خرجت منهم 36 تمريرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح تصل إلى 88%.

ولم يمرر صالح الكرة إلى الخلف كثيرا، وأغلب تمريراته كانت في اتجاه وليد سليمان.

تمريرات صالح جمعة

استقبل صالح الكرة 40 مرة، وفقدها في 3 مناسبات فقط تحت ضغط الخصم. وقام بمراوغة واحدة ناجحة في الدقائق التي لعبها.

وسدد اللاعب الكرة مرة واحدة على المرمى، وكانت بين الثلاث خشبات.

دفاعيا، استعاد الكرة من بين أقدام لاعبي بتروجيت 3 مرات، وتدخل مرة لإفساد هجمة للفريق البترولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع