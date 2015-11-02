أرقام في الجول - تعرف على الميزة التي قدمها صالح جمعة لوسط الأهلي

قدم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي ميزة إضافية لوسط الفريق الأحمر في الفوز على بتروجيت 1-0 في المشاركة الأساسية الأولى له في مسابقة الدوري.

وشارك صالح لأول مرة أساسيا مع الأهلي في الدوري أمام بتروجيت في الجولة الثالثة، لتعويض غياب حسام عاشور للإصابة.

ولعب نجم الوسط الدولي 45 دقيقة، تبادل خلالها الأدوار مع عبد الله السعيد.

فصالح كان يغطي على تقدم عبد الله السعيد، والعكس يحدث في المرات التي تحرك فيها لاعب إنبي السابق بالكرة على حدود منطقة جزاء بتروجيت.

لم يعبر صالح جمعة حدود منطقة جزاء بتروجيت كثيرا، وأحيانا كان يميل للجانب الأيمن من أجل تقديم المساندة لأحمد فتحي، الذي كان يعاني مع كريم طارق.

أكثر ما ميز صالح جمعة كانت نسبة تمريراته الصحيحة، حيث مرر الكرة 41 مرة خرجت منهم 36 تمريرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح تصل إلى 88%.

ولم يمرر صالح الكرة إلى الخلف كثيرا، وأغلب تمريراته كانت في اتجاه وليد سليمان.

استقبل صالح الكرة 40 مرة، وفقدها في 3 مناسبات فقط تحت ضغط الخصم. وقام بمراوغة واحدة ناجحة في الدقائق التي لعبها.

وسدد اللاعب الكرة مرة واحدة على المرمى، وكانت بين الثلاث خشبات.

دفاعيا، استعاد الكرة من بين أقدام لاعبي بتروجيت 3 مرات، وتدخل مرة لإفساد هجمة للفريق البترولي.