أرقام في الجول - هل تعرف كم عدد العرضيات الصحيحة التي أرسلها صبري رحيل

صنع صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي هدف فوز الفريق الأحمر القاتل في مرمى بتروجيت في الجولة الثالثة من الدوري، ولكن كم كان عدد العرضيات الصحيحة التي أرسلها اللاعب؟

خلال 90 دقيقة، أرسل صبري رحيل 6 عرضيات طوال المباراة، واحدة منهم خرجت بشكل صحيح.

العرضية الوحيدة الصحيحة من رحيل ذهبت إلى عماد متعب، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وبشكل عام، مرر رحيل الكرة 50 مرة طوال المباراة. بنسبة نجاح تصل إلى 78%.

شاهد اتجاه تمريرات رحيل:

ظهير الأهلي قدم المساندة الكافية لزملائه، حيث استلم الكرة منهم 35 مرة وخسر واحدة منهم فقط تحت الضغط.

أما دفاعيا، كان رحيل مميزا أكثر حيث استرجع الكرة 6 مرات من بين أقدام لاعبي بتروجيت. وتدخل 7 مرات لإفساد هجمات الفريق البترولي.