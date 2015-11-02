تشيزيني: أحلم بالعودة لأرسنال

أكد تشيزيني الحارس البولندي المعار لروما، أنه يحلم بالعودة مرة أخرى لأرسنال بنهاية الموسم الجاري.

تشيزيني يقضي فترة إعارة هذا الموسم من أرسنال إلى روما لمدة موسم واحد فقط.

وقال تشيزيني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" :"قبل عام من الأن لو سألتوني عن إماكنية الانتقال لروما كانت الإجابة ستكون أن ذلك الأمر مستحيلا، فأنا عشت في أرسنال ولم أتخيل أنني سأخرج من هناك يوما".

تشيزيني أتبع "حلمي إلى الأن مازال هو العودة لأرسنال، هناك عائلتي والمكان الذي منحني الفرصة، والذي أتمنى لو ألعب له من جديد".

وأضاف "لا أعرف ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة، 9 أشهر وقت طويل في عالم كرة القدم، وقد يتغير فيهم أشياء كثيرة، لكني أود العودة لأرسنال حاليا".

ويحتل روما حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 23 نقطة، بعد 11 جولة.