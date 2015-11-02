كلوب: لا تسألوني عن صفقات جديدة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول استعجابه من استعجال الإعلام الإنجليزي لاستقدام الصفقات الجديدة للفريق.

يورجن كلوب حقق فوزه الأول مع الريدز في بطولة الدوري على حساب تشيلسي في :ستامفورد بريدج" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أصدق أن إنجلترا في قمة الاستعجال، هذا الأمر صعب جدا، فأنا لم أكمل الشهر الأول بعد هنا".

كلوب أتبع "الجميع عندما يقابلوني يسألوني عن رغبتي في أكثر من لاعب، لكن هذا غير صحيح".

وأضاف "الصحيح هو أن أعمل على تطوير اللاعبون الذين أمتلكهم في فريقي حاليا ولا أفكر في استقدام لاعب جديد، أنا لا أفكر من الأن في صيف 2016 فأنا لا أعرف كيف سيكون حاليا".

كلوب اختتم حديثه قائلا "علينا أن نطور مستوانا ونحسن من اللاعبين الحاليين في الفريق، وبعد ذلك بإمكاننا التحدث عن الصفقات الجديدة ووضعنا في جدول الترتيب".