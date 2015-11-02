أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كلوب: لا تسألوني عن صفقات جديدة

Google+ Print
كلوب: لا تسألوني عن صفقات جديدة كلوب: لا تسألوني عن صفقات جديدة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول استعجابه من استعجال الإعلام الإنجليزي لاستقدام الصفقات الجديدة للفريق.

يورجن كلوب حقق فوزه الأول مع الريدز في بطولة الدوري على حساب تشيلسي في :ستامفورد بريدج" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أصدق أن إنجلترا في قمة الاستعجال، هذا الأمر صعب جدا، فأنا لم أكمل الشهر الأول بعد هنا".

كلوب أتبع "الجميع عندما يقابلوني يسألوني عن رغبتي في أكثر من لاعب، لكن هذا غير صحيح".

وأضاف "الصحيح هو أن أعمل على تطوير اللاعبون الذين أمتلكهم في فريقي حاليا ولا أفكر في استقدام لاعب جديد، أنا لا أفكر من الأن في صيف 2016 فأنا لا أعرف كيف سيكون حاليا".

كلوب اختتم حديثه قائلا "علينا أن نطور مستوانا ونحسن من اللاعبين الحاليين في الفريق، وبعد ذلك بإمكاننا التحدث عن الصفقات الجديدة ووضعنا في جدول الترتيب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع