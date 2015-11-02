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بالصور.. توافد السياح الأوكرانيين على المعالم الأثرية بأسوان

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بالصور.. توافد السياح الأوكرانيين على المعالم الأثرية بأسوان بالصور.. توافد السياح الأوكرانيين على المعالم الأثرية بأسوان
تشهد مدينة أسوان جنوب ، حركة سياحية ملحوظة تتمثل فى استقبال مجموعة من الوفود السياحية من الجنسيات المختلفة، تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوى بمدينتى أسوان والأقصر.

وأكد مصدر بغرفة شركات السياحة، أن نسبة الإشغالات السياحة بمدينة أسوان وصلت لـ35% من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن الأجانب يحرصون على زيارة أسوان فى هذا التوقيت من كل عام، نظرا لطقسها المشمس وجوها الدافئ.

يأتى ذلك بالتوازى مع استقبال اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، للوفد السياحى الأوكرانى والذى يضم 116 من وكلاء السفر والسياحة ومسئولى المبيعات بالشركات السياحية الأوكرانية، وذلك على متن الباخرة النيلية ( Ms Lady Mary ) بالمراسى السياحية بالكورنيش الجديد بمدينة أسوان.

ورحب محافظ أسوان بتوافد السياحة الأوكرانية إلى مصر وأسوان، خاصة أن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى من أهم الأنماط السياحية التى تتميز بها مصر، وهى تلقى ترويج كبير من وزارة السياحة خلال الفترة الحالية فى ظل الاستقرار الأمنى التى أكدتها عبور المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بشكل أبهر العالم فى التأمين والتنظيم، مما يساهم فى نقل صورة إيجابية واقعية عن أجواء الأمن والأمان والترحاب التى تتمتع بها مصر.

وأشار المحافظ، إلى أن أسوان تتمتع بمقومات سياحية متكاملة تذخر بتنوع المنتج السياحى من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية، فضلاً عن أن أسوان دائماً يتفرد أهلها ببشاشة الوجوه والكرم وحسن الاستقبال لضيوفهم وزائريهم.

يذكر أن الهدف من زيارة الوفد السياحى الأوكرانى لأسوان تأتى ضمن الرحلة التعريفية للوفد السياحى التى تتضمن زيارة مدن الغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل بهدف التعرف على الرحلات النيلية وبرنامجها الذى يتضمن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجذب المزيد من الحركة السياحية الأوكرانية خلال الفترة القادمة بجانب السياحة الشاطئية، فيما يشمل برنامج زيارة الوفد الأوكرانى مختلف المزارات والمعالم السياحية ومنها السد العالى وجولة الجزر النيلية وغرب سهيل ومعبدى أبو سمبل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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