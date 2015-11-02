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ضبط وتحرير 524 محضرا ومخالفة تموينية في الإسماعيلية

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ضبط وتحرير 524 محضرا ومخالفة تموينية في الإسماعيلية ضبط وتحرير 524 محضرا ومخالفة تموينية في الإسماعيلية
أعلن حسن الجاويش وكيل وزارة بالإسماعيلية أن مديرية التموين بالإسماعيلية قامت بحملات تموينية سفرت عن ضبط وتحريرعدد 55 محضر بالمخابز البلدية فى نقص الوزن 3 محاضر و4 محاضر مواصفات و5 محاضر سجلات وعدد 1 محضر فى الدقيق و27 محضر خاص بالمواعيد و10 محاضر توقف و5 محاضر أخرى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الاسواق والمحلات التجارية لضبط الاسعار وضبط المخالفات التموينية وتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

واشار الجاويش الى انة فى مجال الاسواق والمحلات العامة تم عمل 469 محضر للبيع بأزيد من التسعيرة المقررة 21 محضر و 350 محضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر علامات وبيانات غير واضحة و3 محاضر لبيع السلع مجهولة المصدر و80 محضر عدم وجود شهادات صحية و3 محاضر تجار تموين و7 محاضر انتهاء صلاحية و2 محاضر أخرى مخالفات .

واضاف الجاويش كما تم مضبوطات فى السلع الغذائية والسلع الغير غذائية وعرضها للبيع سلع مخالفة وعى عبار عن 13 كجم كفتة وسجق و555كجم من هياكل وجلود دجاد و124 مرقة دجاج وعدد 45 علبة عسل و6 علب كيك وعدد 238 أكياس أريال و1740 لتر من الصابون .

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مصر 365

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