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تكريم طلاب البحيرة الفائزين فى مسابقة الإتحادات الطلابية

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تكريم طلاب البحيرة الفائزين فى مسابقة الإتحادات الطلابية تكريم طلاب البحيرة الفائزين فى مسابقة الإتحادات الطلابية
كرم محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقات الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو الغيط على دور الاتحادات الطلابية فى رفع المستوى العلمى والثقافى لطلاب المدارس والرقى بمنظومة التعليم فى .

جاء ذلك خلال مشاركته فى الحفل السنوى لتكريم الطلاب الأوائل الفائزين فى مسابقات الإتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية وذلك بمقر رعاية الطلبة بمدينة دمنهور ،حيث قام بتوزيع شهادات التقدير على هؤلاء الطلاب ،معربا عن شكره لطلاب البحيرة لجهودهم المبذولة من أجل حصد المراكز الأولى فى فى مسابقات الإتحادات الطلابية.

شارك فى الاحتفال محمد كامل صبري وكيل مديرية التربية والتعليم و آمال اسماعيل البردان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية و عبد السلام الخولي موجه عام التربية الاجتماعية.
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