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ضبط تاجر مخدرات بالدقهلية وبحوزته طربة حشيش

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ضبط تاجر مخدرات بالدقهلية وبحوزته طربة حشيش ضبط تاجر مخدرات بالدقهلية وبحوزته طربة حشيش
تمكن ضباط مباحث محلة دمنة من ضبط تاجرة مخدرات وبحوزتها فرش طربة حشيش.

تلقي اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول معلومات الى احمد الجندي رئيس مباحث مركز محلة دمنة بقيام سيدة بالاتجار بالمخدرات وتم اعداد مامورية واستئذان النيابة العامة.

وتم القاء الضبط على مناظر سلامة مقلب احد اشهر تجار المخدرات بالمنطقة وتم ضبط طربة حشيش بحوزتها وتم تحرير محضر رقم 1630 جنايات محلة دمنة لسنة 2015 وجارى عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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