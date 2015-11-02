الهامبورجر واللحوم المصنعة تسبب الإصابة بهشاشة العظام

تناول اللحوم المصنعة تتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام

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علاقة الإصابة بهشاشة العظام بسبب اللحوم المصنعة

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تسبب اللحوم المصنعة العديد من الأضرار الصحية، وأبرزها السرطان، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية لإدراجها ضمن المأكولات المسببة للإصابة بالسرطان.>وهناك العديد من الأضرار التى تسببها اللحوم المصنعة، وحول ذلك يقول دكتور عمرو فؤاد مدرس جراحات العظام بطب الأزهر، تحتوى اللحوم المصنعة على كمية دهون تفوق ثلاثة أضعاف الدهون الموجودة فى اللحوم الطازجة، ذلك غير الإضافات ومكسبات الطعم ومواد كيميائية تتسبب فى الإصابة بالسمنة والبدانة، وتؤثر على صحة العظام والمفاصل وتؤدى إلى هشاشة العظام والسرطان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.>واستكمل د. عمرو قائلا: "تعتبر التغذية غير الصحية أحد العوامل التى تتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام، نتيجة نقص كمية الكالسيوم والفسفور بالعظام، وهو ما أدى إلى إصابة الكثيرين بهشاشة العظام، بسبب اعتماد فئات مختلفة على تناول تلك الأطعمة المعروفة باللحوم المصنعة خاصة الطبقات الفقيرة والأطفال.

ولذلك ينصح د. عمرو بضرورة الاستغناء عن تناول تلك المأكولات لتجنب أضرارها، فضلا عن كونها أطعمة لا تفيد الجسم بأى فوائد، نظرا لعدم احتوائها عناصر غذائية سليمة.