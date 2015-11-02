سارة طارق زوجة «سعيد طرابيك»: زوجي بصحة جيدة.. وسأقاضي من يكتب عكس ذلك

قالت الفنانة الشابة سارة طارق، إن زوجها الفنان سعيد طرابيك بخير وصحته جيدة، وهددت برفع قضية ضد أي جريدة تكتب عكس ذلك.

وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتبت “سارة”: “جوزي بخير وبصحة جيدة جداً، وأي جريدة هتكتب غير كده هرفع قضية ضده.. كفاية بقي مافيش أخبار غير علي سعيد طرابيك”.

كان الفنان سعيد طرابيك تعرض لوعكة صحية مفاجئة، مساء أمس، نقل على إثرها لمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقالت مصادر بنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لوكالة “أونا”، إن “طرابيك” كان يصور مسلسل جديد وتعرض لوعكة صحية لم يعرفوا سببها.

يذكر أن الفنان سعيد طرابيك تزوج من الفنانة الشابة سارة طارق في 15 أغسطس الماضي.