اليوم.. بدء التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة أسيوط‎

أ​علن الدكتور أحمد عبده جعيص، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن اليوم الإثنين، هو أول أيام بدء تقديم طلبات الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بجميع الكليات بالجامعة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وقد أوضح الدكتور كرم عبد النعيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الخميس المقبل، الموافق 5 نوفمبر، على أن يتم تلقي طلبات الطعون يوم الأحد المقبل الموافق 8/ 11، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، وذلك يأتي تنفيذًا لقانون تنظيم الجامعات.

ومن جانبه قد أكد عز الدين المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هناك عدة شروط للتقدم حيث يشترط في المرشح أن يكون مستجد أي ألا يكون راسب من العام الماضي، وأن يكون له نشاط طلابي ملحوظ باستثناء طلاب الفرقة الأولي، وألا يكون قد وقعت عليه أي جزاءات تأديبية وأن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي.

وعن تفاصيل العملية الإنتخابية أوضح أحمد شريت مدير إدارة الإتحادات الطلابية، انه سيتم التقديم من خلال رعاية الشباب بكل كلية، مضيفًا أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، من المقرر أن تبدأ من الأربعاء الموافق 11/11، وحتى الأحد الموافق 15/11، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بهذا الشأن، والتي تتضمن حظر استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الحزبية فى الانتخابات ، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم إجراء مناظرة بين المرشحين على منصب رئيس إتحاد الكلية ونائبه.