إصابة رئيس مباحث «تلا» وعقيد شرطة و7 أخرين في حادث تصادم مع أجرة بالمنوفية‎

أصيب رئيس مباحث تلا بمحافظة المنوفية و7 أخرين بينهم عقيد شرطة فى حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى أجرة وجرار زراعي على طريق” شبين الكوم – طنطا “.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير، أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومصابين بطريق “شبين الكوم – طنطا” بجوار قرية موسى.

وبانتقال 6 سيارات اسعاف تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة “بوكس” مع سيارة أجرة وجرار زراعي.

ونجم عن الحادث اصابة 8 أشخاص بينهم 4 من قوات الشرطة، وهم العقيد عبد الرحمن محمد أحمد 47 سنة، اشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات والمقدم نصر القارح رئيس مباحث تلا مصاب باشتباه كسر بالفخذ الايمن وكدمات وسحجات وشرطي كريم محمد عبد الغفار 39 سنة اشتباه نزيف داخلي، وشرطي عبد القادر السيد 35 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب 4 من الأهالى وهم بيشوي إبراهيم عبده 23 سنة ومديحة عبد الخالق 60 سنة والسيد عبد الجواد 19 سنة ومحمد إسماعيل ناصر سنة.

> وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم وانتقل مدير هيئة الاسعاف بالمنوفية الدكتور أمجد عبد الحميد للإشراف على نقل المصابين للمستشفى، وكذلك القيادات الامنية بالمحافظة.