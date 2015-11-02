وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى يصل القاهرة للتحقيق فى حادث الطائرة

استقبل مطار القاهرة الدولى وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى، يحمل 16 حقيبة دبلوماسية، فى زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لمتابعة التحقيقات فى إطار حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بالعريش والتى تسببت فى مصرع 224 راكبا صباح السبت الماضى.

وصرحت مصادر رفيعة المستوى بالمطار بأن الوفد الروسى الرفيع وصل برئاسة " bozis goryumavnov" محقق رئيسى" على الطائرة الروسية القادمة من موسكو ومعه 6 ركاب يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالإضافة إلى 16 حقيبة دبلوماسية.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لبدء سلسلة لقاءات مع المسئولين .

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