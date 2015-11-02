أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى يصل القاهرة للتحقيق فى حادث الطائرة

Google+ Print
وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى يصل القاهرة للتحقيق فى حادث الطائرة وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى يصل القاهرة للتحقيق فى حادث الطائرة
استقبل مطار القاهرة الدولى وفد دبلوماسى روسى رفيع المستوى، يحمل 16 حقيبة دبلوماسية، فى زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لمتابعة التحقيقات فى إطار حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بالعريش والتى تسببت فى مصرع 224 راكبا صباح السبت الماضى.

وصرحت مصادر رفيعة المستوى بالمطار بأن الوفد الروسى الرفيع وصل برئاسة " bozis goryumavnov" محقق رئيسى" على الطائرة الروسية القادمة من موسكو ومعه 6 ركاب يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالإضافة إلى 16 حقيبة دبلوماسية.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لبدء سلسلة لقاءات مع المسئولين .


>- الإسعاف: جثامين ضحايا الطائرة الروسية يتم فحصها قبل نقلها للمطار
>

- استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية لليوم الثالث وسط سيناء
>

- وصول الطائرة التى تنقل جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى سانت بطرسبورغ
>

- بالصور.. أهالى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ينتظرون استلام جثث ذويهم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365