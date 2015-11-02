بالصور.. رئيس الوزراء لـ"السفير الإسبانى": نرحب بمشاركة شركاتكم فى إنتاج الغاز

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين سفير أسبانيا لدى القاهرة، بحضور وزير الاستثمار المصرى.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء أن مصر تشهد حالياً إنجاز مشروعات كبيرة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأنها ترحب بمشاركة الشركات الأسبانية بها، ومن ذلك فى قطاعات النقل والسكك الحديدية، وإنتاج الغاز والبترول، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وصناعة السيارات، والأسمنت، والسياحة، والبنية التحتية، وذلك لما لأسبانيا من خبرات فى هذه المجالات.

وأشار السفير حسام القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء أجرى خلال الاجتماع اتصالاً هاتفياً بكل من وزيرى الكهرباء والإسكان، للتوجيه بمتابعة بعض المشروعات التى يقوم بها الجانب الأسبانى فى مصر.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أهمية تنظيم زيارات لوفود تجارية من كبرى الشركات الأسبانية لمصر لبحث مجالات التعاون الاستثمارى والتجارى مع نظرائهم.

من جانبه، أكد سفير أسبانيا على علاقات التعاون التى تربط بين بلاده ومصر، ومشيراً إلى أنهم يدركون أن مصر دولة محورية فى المنطقة والعالم، لذا فهى تشارك مصر فى طموحاتها الاقتصادية، ومستعدة للعمل إلى جانبها، وأضاف أن أسبانيا شاركت فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من واقع تطلعها للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر.

كما أشار السفير الأسبانى خلال اللقاء إلى أن هناك مجالات متنوعة وآفاق رحبة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، كما أن زيارات الوفود الوزارية المتبادلة التى تتم فى الوقت الراهن تلعب دوراً هاماً فى هذا الإطار.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية لا ترقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وأن بلاده تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات، والمشاركة فى عدد من المشروعات القومية التى تتم على أرض مصر، وعلى رأسها مشروعات المثلث الذهبي، و محور تنمية قناة السويس، والعديد من المشروعات السياحية المختلفة.

كما أكد السفير الأسبانى أن عدداً من الشركات الأسبانية تقوم حالياً بإعداد دراسة عن تطوير نظم التحكم والتشغيل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر، ومنها خط القاهرة / الأقصر / أسوان، ومؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات مع وزير النقل المصرى لبحث كافة الجوانب المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى افتتاح أحد المشروعات فى مجال الكهرباء وتوليد الطاقة من الرياح فى شمال الدلتا.

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