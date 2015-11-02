بالصور.. سلسلة مطاعم "كنتاكى" الأمريكية تفتح أول فروعها فى إيران

اخبار إيران

فتحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "كنتاكى" KFC أول فروعها لأول مرة فى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد توقيع الاتفاق النووى الذى سمح برفع العقوبات التى كانت تحظر على مثل هذه المطاعم الأمريكية بممارسة نشاطها داخل إيران.

ووفقا للمواقع الإلكترونية الإيرانية ووكالة أنباء فارس، أن هذا المطعم حصل على تصاريح العمل فى أبريل الماضى بعد التوصل لبيان لوزان الاتفاق المبدئى بين إيران والغرب.

وقالت الوكالة إن ديكور المطعم يشبه إلى حد كبير العلم الأمريكى، مشيرة إلى أن سايت KFC أدرج بشكل رسمى هذا الفرع، وهو ما يشير إلى أن مطعم كنتاكى الأصلى الموجود غرب طهران يعمل تحت إشراف هذه المجموعة.

وقال الموقع إن الأموال التى ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق هذا المطعم حتى لو كانت بسيطة فهى استثمارات تساعد الاقتصاد الأمريكى، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هو العدو الأصلى لإيران الذى لن يتردد فى الإضرار بها.

وقد حذر المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، من استيراد السلع الاستهلاكية الأمريكية، ونصح السلطات "بتوخى الحذر بشأن الواردات وتجنب استيراد السلع الاستهلاكية من الولايات المتحدة".

وبعد إبرام الاتفاق النووى مع إيران فى يوليو الماضى والبدء فى رفع العقوبات توجهت العديد من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية إلى إيران، فيما يرفض التيار المتشدد هذا الانفتاح معتبرا أنها شركات أجنبية دخيلة على المجتمع الايرانى، وتعتبر السلطات أن الواردات الثقافية الغربية "تهديد للأخلاق العامة" فى إيران.

وقد كشفت المواقع مؤخرا تسجيل شركة برجر كينج للوجبات السريعة الأمريكية علامتها التجارية فى إيران.



>

سلسلة مطاعم كنتاكى فى إيران



>

كنتاكى



>

مطعم كنتاكى لأول مرة فى طهران

موضوعات متعلقة..

برجر كينج الأمريكية تسجل علامتها التجارية فى إيران

الاتفاق النووى الإيرانى مع دول الغرب يفتح الطريق التجارى من جديد بين طهران وواشنطن.. الإيرانيون يتذوقون لأول مرة البرجر الأمريكى بعد العقوبات..والأمريكيون سيتناولون الفستق والكافيار