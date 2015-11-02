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صحة الشرقية تحيل مراقبى أغذية للنيابة بينهما مرشح لمجلس النواب

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صحة الشرقية تحيل مراقبى أغذية للنيابة بينهما مرشح لمجلس النواب صحة الشرقية تحيل مراقبى أغذية للنيابة بينهما مرشح لمجلس النواب
قرر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة موظفين بإدارة الرقابة على الأغذية أحدهما مرشح لمجلس النواب إلى النيابة الإدارية، وذلك لقيامهما بكتابة تقرير خاطئ عن الأقماح لعدد 2 شونة للتخزين بالمحافظة يفيد بأنها صالحة للاستخدام الآدمى وذلك بالمخالفة للتعليمات الإدارية.

وقال البيان الاعلامى للصحة، إن الموظفين هما "أ ع، ع" مفتش أغذية، "م، خ، ع " مفتش أغذية، لم يقوموا بعرض التقرير على رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية قبل إرساله للنيابة العامة، وثانياً المخالفة فى ما انتهى إليه تقريرهما بأن الأقماح صالحة للاستهلاك الآدمى على عكس ما جاء بنتيجة المعامل المركزية بالقاهرة بعد فحص العينات من نفس الأقماح بالشونتين، والذى انتهت فيه إلى عدم صلاحية هذه الأقماح للاستهلاك الآدمى.

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