مدير الأهلي لـ في الجول: أنا الصندوق الأسود للأهلي.. وسنحقق في تسريب ' تقرير علاء عبد الصادق '

سيفتح الأهلي تحقيقا في تسريب تقرير ينسب لعلاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة الأسبق في القلعة الحمراء بحسب ما أكده مدير عام النادي محمود علام لـFilGoal.com.

وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت تقريرا قالت إن علاء عبد الصادق قدمه للأهلي يشرح فيه ملابسات أهم الأحداث التي وقعت في النادي خلال ولايته.

تعرف على رد علاء عبد الصادق عن التقرير وأبرز ما جاء فيه. (اضغط هنا)

وكان عبد الصادق قد أكد أنه أرسل التقرير عبر البريد الالكتروني للأهلي.

وعقب محمود علام "لا أستخدم البريد الالكتروني. التقرير في درج مكتبي منذ اسبوع تقريبا ولم يمسسه أحد".

وتابع "أنا الصندوق الأسود للنادي الأهلي".

وأضاف "على كل حال. التقرير ليس كما ظهر في وسائل الإعلام. لكننا أيضا سنفتح تحقيقا في هذا الأمر".