المتهمة بقتل طفلة ببولاق تعترف بارتكاب الجريمة انتقاما من والدتها

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل طفلة خنقا وسرقة قرطها انتقاما من والدتها ببولاق الدكرور، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها.

واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، حيث ذكرت أن المجنى عليها ابنة شقيقة زوجها، لافتة إلى وجود خلافات تجمعها مع والدة الضحية وحماتها بسبب خصومة بينهما منذ 3 أيام، بالإضافة إلى اتهامهما لها بالسرقة ورفضهما الحديث معها.

وأضافت المتهمة، أنها استدرجت الطفلة إلى شقة بالعقار الذى تقيم به ثم خنقتها بواسطة "تيشيرت" لفته حول رقبتها حتى فارقت الحياة ثم استولت على "قرطها"، وأحضرت "كيس بلاستيك" أسود خاص بالقمامة وضعتها بداخله إلا أنه تمزق فأحضرت "كيس" آخر ووضعتها به.

وذكرت أنها انتظرت حتى فجر اليوم التالى، ثم وضعت جسد الطفلة أمام باب العقار بالشارع وسط كوم قمامة، إلا أن والدى الطفلة وأفراد أسرتها لم يشاهدوها مما دفعها للقيام بحيلة لجذب انتباههم لها، فادعت أنها تقوم بتنظيف الشارع وعثرت على الجثة لتصرخ وتستدعى والدى الطفلة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بالعثور على طفلة بمنطقة بولاق الدكرور، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة أن الطفلة تدعى حنين وليد تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها جثة هامدة نتيجة تعرضها للخنق، كما تبين اختفاء القرط الخاص بها.

بتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن زوجة خال الضحية وتدعى "ه.س" ربة منزل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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