قاضى اقتحام سجن بورسيعد يطلب حضور وزير الداخلية السابق والتأجيل لـ14نوفمبر

وتمسك دفاع المتهمين بسماع شهادة اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية السابق، والمستشار "على عمارة" قاضى التحقيق فى القضية، وطلب الدفاع كذلك بضم دفاتر تسليح مدرعات الدعم التى توجهت لبورسعيد فى الأحداث.
واستمعت المحكمة إلى شاهد أحد ضباط الأمن المركزى، وكان شاهدا على الأحداث التى وقعت بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد سماع الشاهد، وتغيب اللواء أحمد وصفى، وضابطين وأمين شرطة بجلسة اليوم.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية.