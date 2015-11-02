قاضى اقتحام سجن بورسيعد يطلب حضور وزير الداخلية السابق والتأجيل لـ14نوفمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 14 نوفمبر الحالى، لسماع أقوال العميد ناصر العروبة، والعميد محمد عبد المجيد، وأربعة ضباط آخرين، ويستعجل تقرير خبير الاصوات ويخطر بالحضور بجلسة 15 نوفمبر، وكذلك حضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بجلسة 16 نوفمبر، وحضور اللواء أحمد وصفى بجلسة 19 نوفمبر الحالى.

وتمسك دفاع المتهمين بسماع شهادة اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية السابق، والمستشار "على عمارة" قاضى التحقيق فى القضية، وطلب الدفاع كذلك بضم دفاتر تسليح مدرعات الدعم التى توجهت لبورسعيد فى الأحداث.

واستمعت المحكمة إلى شاهد أحد ضباط الأمن المركزى، وكان شاهدا على الأحداث التى وقعت بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد سماع الشاهد، وتغيب اللواء أحمد وصفى، وضابطين وأمين شرطة بجلسة اليوم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية.