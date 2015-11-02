نيابة الشرقية تقرر حبس تاجر مبيدات زراعية إسرائيلية الصنع 4 أيام

قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، برئاسة عثمان عبد الكريم، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تاجر المبيدات الزراعية إسرائيلية الصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة طلب تقرير الرقابة على المبيدات.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية اليوم، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية بالتنسيق مع إدارة الرقابة على الأسمدة الزراعية والمبيدات بمديرية الزراعة بالشرقية، من ضبط " "أحمد أ إ" 47 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم عزبة قبطان السدس مركز الإبراهيمية يقوم بالاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية " بدون تراخيص صادرة من وزارة الزراعة ومدون على الشكائر "عبارات باللغة العبرية" ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية على غير الحقيقة ومجهولة المصدر ومحظور استخدامها، نظراً لما تمثله من خطورة على الصحة العامة والزراعة والاقتصاد القومى للبلاد.

وتم ضبط عدد 1500 كيلو جرام لعدد 15 صنفا من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر وإسرائيلى الصنع، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8810 جنح مركز الإبراهيمية لسنة 2015، جار العرض على النيابة العامة.