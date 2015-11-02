بالصور.. الجنايات تبدأ نظر تجديد حبس إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم العام

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى نظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وظهرت المتهمة مرتدية جلباب السجن الأبيض والحجاب الأبيض، وقامت بتحية محاميها قبل دخول غرفة المداولة.

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وتواجهت المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.



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