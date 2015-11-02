مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة تضبط 9 هاربين من أحكام قضائية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من القبض على 9 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ عليهم.

تمكن الرائد مصطفى محمود على ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين الأميرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط عمرو م 38 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضايا أرقام 2795 لسنة 2012م المرج "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم 21051 لسنة 2012م شبرا الخيمة أول "تبديد" والمقضى فيها بالحبس شهر، والقضية رقم 24646 لسنة 2013م المرج "سلاح أبيض" والمقضى فيها بالحبس شهر.

كما تمكن النقيب كريم عزب إبراهيم ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة بدر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ا 34 سنة عاطل المتهم فى القضية رقم 23578/4339 لسنة 2014م المطرية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب محمد أشرف حلمى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط رضا س35 سنة عامل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 21272/993 لسنة 2013م مدينة نصر أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، كما تمكن النقيب أحمد عادل سليم الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط محمد ا 32 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 10479/3784 لسنة 2007م الجيزة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وتمكن الملازم أول أحمد طارق الصيفى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط حسن ص م 28 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 23512/6146 لسنة 2013م المرج "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط عمر م 61 سنة بالمعاش والمحكوم عليه فى القضية رقم 14065/459 لسنة 2007م حلوان "ضرب أفضى إلى موت" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة.

وتمكن النقيب محمود هشام درويش ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط هشام س 33 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 936/4714 لسنة 2014م الخليفة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

كما تمكن النقيب عمار عبد الحميد حامد ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط عبد الرازق م 65 سنة بائع والمحكوم عليه فى القضية رقم 15956 لسنة 2013م المعادى "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

وتمكن النقيب حسن مدحت البكرى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحدائق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط حسن ا 33 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 8874/1314 لسنة 2014م الحدائق "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.

تحررت محاضر بالوقائع وعرض المتهمين على النيابى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

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