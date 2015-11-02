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القبض على مزارع بحوزته سلاح أبيض و70 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية

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القبض على مزارع بحوزته سلاح أبيض و70 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية القبض على مزارع بحوزته سلاح أبيض و70 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على مزارع بحوزته سلاح أبيض و70 قرصا مخدرا بقصد الإتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونه النقيب أحمد الطحاوى، بالقبض على (أ. ر. م) مواليد 1994 مزارع مقيم الكيلو 11 دائرة المركز بحوزته سلاح أبيض "مطواة" و7 شرايط مخدر تامول تقدر بـ70 قرصا مخدرا ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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