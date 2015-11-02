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سقوط 5 ساقطات فى أحضان راغبى المتعة بالجيزة

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سقوط 5 ساقطات فى أحضان راغبى المتعة بالجيزة سقوط 5 ساقطات فى أحضان راغبى المتعة بالجيزة
تمكن رجال مباحث الآداب فى الجيزة، من ضبط 5 فتيات فى أحضان راغبى متعة من دولة خليجية يمارسن الجنس داخل شقة فى بالمريوطية وفيلا بحدائق الأهرام، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم .

تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات بتواجد 3 فتيات ساقطات مع 3 رجال داخل شقة بالمريوطية، وذلك عن طريق تعارفهم عبر أحد القوادين ويدعى "تامر . ح" وأيضا وجود فتاتين وبصحبتهما اثنين من راغبى المتعة لممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى دون تمييز داخل شقة فى حدائق الأهرام.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرائدين محمد سعيد ومحمد دبوس والرائد أحمد أبو السعود رجال مباحث آداب الجيزة الشقة والفيلا، وضبطت داخلها المتهمين متلبسين بممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية مختلفة للمتهمات.

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وأضافت الفتيات أن ظروفهن المادية والأسرية هى التى أوقعت بهن فى الطريق المحرم، وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور وملابس داخلية وخارجية للمتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365