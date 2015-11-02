ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

دبي - تمام عجمية

فاجأت الفنانة ديانا حداد جميع من كان في كواليس تصوير أغنية «يا بشر» في بيروت، بتأثرها الكبير أثناء أدائها أحد المشاهد ضمن سيناريو تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد، وأظهرت قدرة تمثيلية كبيرة لم تظهرها في أعمالها المصورة السابقة، وثّقت من خلالها تفوقاً ملحوظاً بشهادة الجميع في الأداء التمثيلي، الذي قدمته في جميع مشاهد العمل الذي سيرى النور قريباً عبر قنوات روتانا المختلفة، ويحمل قصة إنسانية ترفض الكشف عن تفاصيلها قبل عرض الأغنية أمام الجمهور، مؤكدة أنها لا تريد حرق عنصر المفاجأة الذي تحمله أغنية «يا بشر»، التي حملت عنوان ألبومها الغنائي الأخير من إنتاج روتانا.

هذا وتؤكد ديانا حداد أن موقع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في «اليوتيوب» سيقوم بعرض الكليب، أولاً عبر القناة، قبل أيام قليلة من عرضه عبر جميع القنوات التابعة لها، موضحة تحمسها الكبير لرؤية وسماع آراء الجمهور والمتابعين، وأهل الصحافة والإعلام على الأداء الذي قدمته في الكليب، الذي أكدت أنها عاشت جميع تفاصيله، وبتأثر شديد جعلها تبكي أثناء أداء المشهد، الذي أطلقت عليه «البكاء بعد فوات الأوان»، والذي تسعى من خلاله إلى نشر توعية للجمهور والمجتمع بشكل عام من قضية هامة، يجب الانتباه إليها قبل أن يأتي الندم وفوات الأوان، ومن المعروف أن أغنية «يا بشر» قد قامت بتصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد بلبنان، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ ومكساج إيلي بربر، وسيتم عرضها خلال أيام قليلة ضمن مجموعة إطلالات متنوعة في الكليب المصور بطريقة إخراجية درامية متطورة.