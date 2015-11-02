أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

Google+ Print
ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان ديانا حداد تبكي بعد فوات الأوان

الإثنين 02-11-2015 18:52

دبي - تمام عجمية

فاجأت الفنانة ديانا حداد جميع من كان في كواليس تصوير أغنية «يا بشر» في بيروت، بتأثرها الكبير أثناء أدائها أحد المشاهد ضمن سيناريو تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد، وأظهرت قدرة تمثيلية كبيرة لم تظهرها في أعمالها المصورة السابقة، وثّقت من خلالها تفوقاً ملحوظاً بشهادة الجميع في الأداء التمثيلي، الذي قدمته في جميع مشاهد العمل الذي سيرى النور قريباً عبر قنوات روتانا المختلفة، ويحمل قصة إنسانية ترفض الكشف عن تفاصيلها قبل عرض الأغنية أمام الجمهور، مؤكدة أنها لا تريد حرق عنصر المفاجأة الذي تحمله أغنية «يا بشر»، التي حملت عنوان ألبومها الغنائي الأخير من إنتاج روتانا.
هذا وتؤكد ديانا حداد أن موقع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في «اليوتيوب» سيقوم بعرض الكليب، أولاً عبر القناة، قبل أيام قليلة من عرضه عبر جميع القنوات التابعة لها، موضحة تحمسها الكبير لرؤية وسماع آراء الجمهور والمتابعين، وأهل الصحافة والإعلام على الأداء الذي قدمته في الكليب، الذي أكدت أنها عاشت جميع تفاصيله، وبتأثر شديد جعلها تبكي أثناء أداء المشهد، الذي أطلقت عليه «البكاء بعد فوات الأوان»، والذي تسعى من خلاله إلى نشر توعية للجمهور والمجتمع بشكل عام من قضية هامة، يجب الانتباه إليها قبل أن يأتي الندم وفوات الأوان، ومن المعروف أن أغنية «يا بشر» قد قامت بتصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد بلبنان، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ ومكساج إيلي بربر، وسيتم عرضها خلال أيام قليلة ضمن مجموعة إطلالات متنوعة في الكليب المصور بطريقة إخراجية درامية متطورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي