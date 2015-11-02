بالصور.. محافظ السويس يطمئن على مصابى العقار المنهار

تابع اللواء العربى السروى محافظ السويس، رفع أنقاض العقار المنهار بشارع أبو بكر بكفر سليم الحى بحى الأربعين، والذى أدى إلى إصابة اثنين من سكان المنزل.

وأعطى المحافظ تعليماته لإدارة الحماية المدنية والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية بحى الأربعين وجهاز النظافة الاستمرار فى رفع الأنقاض.

ومن ناحية أخرى قام اللواء العربى السروى بزيارة المصابين بالمستشفى العام، للاطمئنان على صحتهم مؤكدا على مدير المستشفى علاج المصابين، وقرر المحافظ تخصيص وحدة سكنية لسكان العقار المنهار بعمارة رقم 23، شقة 2 بالإيواء العاجل بمدينة المستقبل بحى فيصل.

رافق المحافظ اللواء جمال عبد البارى مدير الأمن ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عاطف عبد العزيز مدير الحماية المدنية ومسئولى حى الأربعين ومنير كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.



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