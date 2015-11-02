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انتخاب جامعة الإسكندرية عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات اليورومتوسطية

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انتخاب جامعة الإسكندرية عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات اليورومتوسطية انتخاب جامعة الإسكندرية عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات اليورومتوسطية
انتخبت جامعة الإسكندرية عضواً بمجلس إدارة اتحاد الجامعات اليورومتوسطية "UNIMED" لمدة أربعة أعوام، وذلك لأول مرة منذ إنشائه فى عام 1991.

صرح بذلك الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى بيان للجامعة اليوم، بعد أنه مثل الجامعة فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجامعات اليورومتوسطية الذى عقد مؤخراً بالعاصمة الإيطالية روما.

والقى عبد السلام كلمة فى الجلسة الافتتاحية، أكد فيها حرص جامعة الإسكندرية كعضو فى الاتحاد على تشجيع التعاون من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب المحيطة بالبحر المتوسط سواء فى الشمال أو الجنوب.

وأضاف عبد السلام، أن الاتجاه نحو العالمية يأتى على قمة الأهداف الاسترتيجية لجامعة الإسكندرية على جميع المستويات سواء فى المنطقة العربية أو على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى دعم دور فى القارة الإفريقية.

وأشار عبد السلام إلى أن مصر الآن بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية الحقيقية والإصلاح الاقتصادى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الشاملة واستعادة مكانتها بين دول العالم.

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مصر 365

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