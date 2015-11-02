محافظ الأقصر يبحث إدراج المبانى الأثرية ضمن التراث العالمى

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، الاجتماع الأول مع لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية، بحضور دكتور محمد محمود على الجهينى عميد كلية الآثار بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمد إبراهيم عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمد السيد عبد الحميد رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمود محمد أبو زيد المدرس بقسم الهندسة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادى، دكتور هابى حسنى مصطفى المشرف على المكتب الفنى للجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

ناقش أعضاء اللجنة سبل الوصول بمحافظة الأقصر إلى العالمية من خلال تنسيق العمل ما بين لجنة حصر المبانى ولجنة التنسيق الحضارى بحيث تختص الأولى فى حصر المبانى والمنشآت والمناطق الأثرية بالمحافظة وإدراجها لتسجل ضمن التراث العالمى وتسليط الضوء عليها مع أبراز مناطق الجذب السياحى، الأمر الذى سيسهم فى تسويق هذه المناطق عالمياً.

وأوضح دكتور هابى حسنى أن دور لجنة التنسيق الحضارى سيشمل المناطق غير الأثرية لتنسيقها وإظهارها بمظهر متناغم مع تعزيز الشخصية الفرعونية التى تتسم بها المحافظة، مشيراً إلى أن كلا اللجنتين ستبدآن العمل فوراً من خلال البدء بإجراء مسح شامل لكافة مدن المحافظة لتقسيمها إلى مناطق أثرية وأخرى غير أثرية ليتم العمل فى كل منطقة وفقاً لطبيعتها.



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