أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يبحث إدراج المبانى الأثرية ضمن التراث العالمى

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث إدراج المبانى الأثرية ضمن التراث العالمى محافظ الأقصر يبحث إدراج المبانى الأثرية ضمن التراث العالمى
عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، الاجتماع الأول مع لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية، بحضور دكتور محمد محمود على الجهينى عميد كلية الآثار بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمد إبراهيم عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمد السيد عبد الحميد رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، دكتور محمود محمد أبو زيد المدرس بقسم الهندسة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادى، دكتور هابى حسنى مصطفى المشرف على المكتب الفنى للجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

ناقش أعضاء اللجنة سبل الوصول بمحافظة الأقصر إلى العالمية من خلال تنسيق العمل ما بين لجنة حصر المبانى ولجنة التنسيق الحضارى بحيث تختص الأولى فى حصر المبانى والمنشآت والمناطق الأثرية بالمحافظة وإدراجها لتسجل ضمن التراث العالمى وتسليط الضوء عليها مع أبراز مناطق الجذب السياحى، الأمر الذى سيسهم فى تسويق هذه المناطق عالمياً.

وأوضح دكتور هابى حسنى أن دور لجنة التنسيق الحضارى سيشمل المناطق غير الأثرية لتنسيقها وإظهارها بمظهر متناغم مع تعزيز الشخصية الفرعونية التى تتسم بها المحافظة، مشيراً إلى أن كلا اللجنتين ستبدآن العمل فوراً من خلال البدء بإجراء مسح شامل لكافة مدن المحافظة لتقسيمها إلى مناطق أثرية وأخرى غير أثرية ليتم العمل فى كل منطقة وفقاً لطبيعتها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365