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جامعة أسيوط تحصد جائزتين من أكاديمية البحث العلمى

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جامعة أسيوط تحصد جائزتين من أكاديمية البحث العلمى جامعة أسيوط تحصد جائزتين من أكاديمية البحث العلمى
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نتائج جوائز الهيئات والأفراد التى تقدم سنوياً لعلماء تكريماً لهم على إنتاجهم العلمى المتميز فى مختلف مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجية والتطبيقية وقد حصدت جامعة أسيوط جائزتين من جوائز هذا العام أحداهما فى مجالات العلوم الطبية حيث فازت بجائزة المرحوم ممتاز الصاوى فى مجال الطب المعملى وأمراض الدم مناصفةً الدكتورة أمانى أسامة محمد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب أما فى مجال إدارة المعرفة والمعلومات فقد فاز بجائزة الدكتور شوقى محمود سالم الدكتور محمد أحمد ثابت المدرس بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال جامعة أسيوط عن خالص سعادته وفخره لفوز اثنين من أبناء الجامعة بجوائز الأكاديمية هذا العام ، مؤكداً أن جامعة أسيوط تحتل مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية بفضل ما تضمه من عقول نابغة فى شتئ التخصصات.

وأشار أن الجامعة لا تألوا جهداً فى دعم وتدريب شباب الباحثين بها لتنمية مهاراتهم فى مجال تخصصاتهم متمنياً للجميع مزيد من النجاح والتوفيق للمساهمة فى تحقيق التقدم والرخاء المنشود للوطن.

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مصر 365

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