أهالى دشلوط ينتظرون وصول جثة شهيد الكويت لتشييعها

ينتظر أهالى قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط وصول جثمان الشاب أحمد عاطف فرغلى، 25 سنة من عائلة الحديبات، والذى توفى إثر قيام كويتى بدهسه بسيارته فى مشاجرة بمدينة (حولى) الكويتية، حيث وصل الجثمان مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر وصوله بعد ظهر اليوم.

فيما خيم الحزن على جميع أهالى القرية واتشحت القرية بالسواد وتعالت الصرخات بين سيدات وأمهات القرية، وقال "عاطف رزق" المحامى، إن الشهيد أحمد سافر إلى الكويت من عام تقريبا وهذا أول سفر بالنسبة له، ووالده متوفى، وإنه لم يسبق له وجود أى مشاكل مع أحد ويعد من الشخصيات الطيبة والمحترمة بالقرية.