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هندسة طنطا تفتتح مكتباً لنقابة المهندسين

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هندسة طنطا تفتتح مكتباً لنقابة المهندسين هندسة طنطا تفتتح مكتباً لنقابة المهندسين
أكد الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا فتح مكتب تسهيلات لنقابة المهندسين بالغربية داخل مقر الكلية بهدف تقديم كافة الخدمات الممكنة للمهندسين سواء طلاب أو خريجين.

وقال عتمان ان الخدمات تتمثل في تسجيل قيد الخريجين الجدد بالنقابة، وتسديد الاشتراكات السنوية المستحقة، واستخراج الكارنيه وشهادات العضوية والقيد بالنقابة، وخطابات الخدمة والإحالة لمعامل التحاليل والأشعة والعلاج الطبيعي، وخطابات الدخول للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

وأيضا تجديد اشتراك الرعاية الصحية وإضافة المواليد، واعتماد استمارة الرقم القومي واعتماد وتوثيق الشهادات، واستلام أوراق المحالين إلى المعاش، وأوراق المعاش للأرامل والأسر، وشيكات المعاشات وتوصيلها لمستحقيها، واستلام استمارات القيد على الحياة، واستيفاء استمارات تحديث بيانات المؤهل وقيد الاستشاري بكارنيه النقابة، وتسديد وتمابعة اشتراك مشروع التكافل للمشتركين واستخراج شيكات لهم عند الستين، واستخراج مصاريف الجنازة وعمل إعانات الزواج لأبنة الكهندس المتوفي.

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مصر 365