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موسكو: الإرهاب قد يكون وراء سقوط الطائرة الروسية

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موسكو: الإرهاب قد يكون وراء سقوط الطائرة الروسية موسكو: الإرهاب قد يكون وراء سقوط الطائرة الروسية

الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء

أعلن متحدث باسم الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن استبعاد الإرهاب من أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في . جاء ذلك ردا على سؤال صحافي حول احتمال تعرض الطائرة لهجوم إرهابي.

وإلى ذلك، أكد مصدر في لجنة التحقيق المصرية أن الطائرة الروسية “لم تتعرض لهجوم خارجي”، حسبما ذكرت “العربية نت”.

فيما ذكرت الشركة المالكة للطائرة الروسية المحطمة في سيناء أن ما يمكن أن يبرر الحادث هو “عمل خارجي” فقط.

هذا وحطت طائرة تنقل جثامين قسم من ضحايا الطائرة الروسية، فجر الاثنين، في سانت بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.

وكانت السلطات المصرية أعلنت، مساء الأحد، أن الطائرة نقلت جثامين 162 شخصاً قضوا في تحطم الطائرة التي كان على متنها 224 شخصا قتلوا جميعاً.

ومساء الأحد، تجمع آلاف الأشخاص في سانت بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة روسية، حداداً على أرواح المسافرين الـ217، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة. وكان الأشخاص كلهم من الروس، باستثناء ثلاثة أوكرانيين، وهي أسوأ كارثة طيران تشهدها روسيا.

من جهتها، أعلنت هيئة الطيران في رابطة الدول المستقلة أن الطائرة الروسية تحطمت في الأجواء المصرية، ومن المبكر الحديث عن الأسباب.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، فيكتور سوروتشينكو، الأحد، بعد تفقده موقع الكارثة في سيناء، إنه “من المبكر بعد الحديث عن النتائج، فالتحطم حدث في الجو، وتطايرت الأجزاء على مساحة كبيرة (نحو 20 كلم مربع)”.

هذا ونشرت صور التقطت من قبل الأقمار الصناعية لموقع تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

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