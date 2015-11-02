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مندوب الكويت الجديد لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتمادة للأمين العام

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مندوب الكويت الجديد لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتمادة للأمين العام مندوب الكويت الجديد لدى الجامعة العربية يقدم أوراق اعتمادة للأمين العام
استقبل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، السفير أحمد عبد الرحمن البكر المندوب الدائم الجديد لدولة الكويت لدى الجامعة العربية . حيث سلم الثانى أوراق اعتماده بالجامعة للأمين العام.

ونقل البكر خلال لقائه مع الأمين العام تحيات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولى العهد وسمو رئيس الوزراء ومعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ خالد الصباح .

وعبر البكر فى تصريحات عقب اللقاء عن استمرار دعم القيادة الكويتية للعمل العربى المشترك ومساندة دور الجامعة العربية، خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة .

وقال إنه أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين الكويت والجامعة العربية وعلى رأسها الأمين العام وحرص الكويت وإيمانها بدور الجامعة العربية والعمل العربى المشترك، خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة.

وأضاف البكر أنه أكد حرص دولة الكويت أيضا على المضى قدما فى عملية تطوير الجامعة العربية والارتقاء بمكانتها وكفاءتها لمواكبة تطورات العصر والعمل مع الأمين العام لتسهيل مهمته فى التعامل مع الأحداث الراهنة .

وقال إنه تطرق خلال لقائه مع الأمين العام إلى تطورات القضايا الراهنة بالمنطقة واستعراض الاجتماعات المقبلة ومنها التحضيرات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية المقررة يوم 10 نوفمبرالمقبل بالرياض والاجتماعات الخاصة بتطوير الجامعة العربية والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر فى الرياض 9 نوفمبر المقبل.

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مصر 365