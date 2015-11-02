الجبوري يشيد بالدعم الدولي ومساندة بريطانيا للعراق في الحرب على داعش

أشاد رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري بالدعم الدولي ومساندة بريطانيا للعراق على المستوى الأمني في اطار الحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي وجهودها في إغاثة النازحين وتقديم المساعدة لهم.

وقال الجبوري- خلال لقائه اليوم/الاثنين/ في بغداد مع المنسق الدولي لمحاربة شؤون التطرف بالخارجية البريطانية دومينيك جيرمي- إن هناك خطوات مهمة تحققت على نطاق المعارك ضد داعش في الرمادي بالأنبار وبيجي بصلاح الدين، وان القوات العراقية المقاتلة بكافة تشكيلاتها حققت انتصارات لافتة سيكون لها اثر كبير في سير المعارك.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الحرب ضد عصابات تنظيم داعش ودور بريطانيا ضمن التحالف الدولي في دعم ومساندة العراق.

ومن جانبه، اكد دومينيك جيرمي مواصلة بلاده تقديم المساعدة للعراق على المستويين الأمني والإغاثي، معربا عن حرص بريطانيا على الحفاظ على علاقاتها الوطيدة مع بغداد.

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