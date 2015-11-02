ضبط 8 مزارعين عقب اشتباكات على قطعة أرض في المنيا

شهدت مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب خلافات على قطعة أرض، وانتقلت على أثرها أجهزة الأمن، وتمكنت من فض الاشتباك، وإلقاء القبض على 8 متهمين، وبحوزتهم أسلحه نارية وذخيرة.

وكان اللواء حسن سيف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير المباحث بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب قطعهة أرض مساحتها 13 قيراط.

وانتقل العقيد عصام الخضري، رئيس فرع البحث الجنائي، لمكان الاشتباكات حيث تبين وقوعها بين كل من المدعو “عامر نبيل” وشقيقه “تامر”، وطرف ثانٍ “أبوالسباع محمد”، وشقيقه “عرفات” و”حسن عبدالرحمن”، وشقيقه “عمرو”، جميعهم مزارعون، ومقيمون ببندر ملوي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على 8 متهمين طرفي النزاع، وبحوزتهم 218 طلقة حية، و4 قطع سلاح من بينهما بندقيتين آلي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز الموضبوطات، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.