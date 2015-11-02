محافظ الأقصر يفاجئ العاملين بمستشفيات العام والدولي بزيارة ليلية

فاجئ محمد بدر، محافظ الأقصر، العاملين بمستشفيات الأقصر العام والدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، برفقة الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

أحال المحافظ عددًا من أفراد الأمن بمستشفي الأقصر العام للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم في أماكنهم، وقيام أحدهم بالتدخيين بجوار قسم الاستقبال بالمستشفى.

وعقد محافظ الأقصر اجتماعًا مطولًا مع الدكتور محمد عبد النبي مدير مستشفى الأقصر الدولي بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المستشفى.

وقرر محافظ الأقصر عقب الاجتماع انتداب 10 ممرضات جدد من المديرية للمستشفى، وذلك لحل أزمة نقص أفراد التمريض بالمستشفى، كما تم الاتفاق على دعم المحافظة ومديرية الصحة للمستشفى، حتى تتمكن المستشفى من حل مشكلة قائمة الانتظار في العمليات وتحسين قسم الاستقبال بالمستشفى.

> وأمر محافظ الأقصر باستدعاء الدكتور مصطفي حفني، مدير المركز الاقليمي لنقل الدم بمستشفي الأقصر الدولي، صباح اليوم للقاءه داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور وكيل وزارة الصحة لمناقشة المنظومة الجديدة، والتى تتضمن قواعد التبرع بالدم وآليات سحب الدم، وسبل تطويرها، وذلك للقضاء على عملية السحب العشوائي التي تتسبب في نقص أكياس الدم بمركز الدم بالمستشفى.