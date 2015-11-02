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«الليثى» يحتفل بعيد الحب مع عازفة الأكورديون يسرا الهوارى

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«الليثى» يحتفل بعيد الحب مع عازفة الأكورديون يسرا الهوارى «الليثى» يحتفل بعيد الحب مع عازفة الأكورديون يسرا الهوارى

أرشيفية

يستضيف الإعلامي” عمرو الليثى”، الفنانة وعازفة الأكورديون يسرا الهوارى، في حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب الأربعاء الموافق 4 فبراير، حيث تقدم عددا من المقطوعات الموسيقية الرائعة تتخللها عذوبة الألحان وروائع النغم في عيد الحب.

كما تتخلل الحلقة غناء وعزف عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة عن الحب وقصص الحب الشهيرة.

جدير بالذكر أن يسرا الهوارى عازفة أكورديون وملحنة ومغنية مصرية درست الموسيقى الكلاسيكية على البيانو والموسيقى النظرية وبدأت مشوارها الفني بانضمامها لفرقة الطمي المسرحية كممثلة ومغنية وعملت في مشروع كورال، وقدمت أولى حفلاتها في مسرح روابط بوسط البلد مع كل من آيه متولي ومي وليد.

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