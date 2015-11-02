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بالفيديو.. سائق ميكروباص يعتدى على مواطن حاول منعه من السير عكس الاتجاه

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بالفيديو.. سائق ميكروباص يعتدى على مواطن حاول منعه من السير عكس الاتجاه بالفيديو.. سائق ميكروباص يعتدى على مواطن حاول منعه من السير عكس الاتجاه
استمرارًا لتفاعل قراء “اليوم السابع” مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان “صحافة المواطن”، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين مقطع يظهر محاولة اعتداء سائق ميكروباص عليه بعد أن حاول من منعه من السير عكس الاتجاه بمحور صفط اللبن.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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