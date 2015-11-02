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21 نوفمبر.. جلسة "المجمع المقدس" والتصويت على لائحة الأحوال الشخصية

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21 نوفمبر.. جلسة "المجمع المقدس" والتصويت على لائحة الأحوال الشخصية 21 نوفمبر.. جلسة "المجمع المقدس" والتصويت على لائحة الأحوال الشخصية
كشف الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها، عن موعد انعقاد الدورة المقبلة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعقد المجمع فى الـ21 من نوفمبر الجارى، بحضور كافة الأساقفة الأعضاء.

وقال الأنبا دانيال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيصوت على مواد مسودة قانون الأحوال الشخصية على هامش سيمنار المجمع الذى يعقد الشهر الجارى.

يأتى ذلك، بعدما عقدت لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة، اجتماعًا طارئًا فى أغسطس الماضى، لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية، بحضور 33 أسقفا من أعضاء اللجنة، وبرئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، وتم حسم الخلاف على مواد مسودة قانون الأحوال الشخصية، وتقرر طرح مواد القانون للتصويت عليها أمام المجمع بحضور جميع الأساقفة الأعضاء بعد أن تعرض على لجنة قانونية تابعة للكنيسة لإعادة صياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع مواد الدستور والقانون المصرى.

كان البابا تواضروس الثانى، قد أكد فى تصريحات له، أن الكنيسة اتفقت على كل بنود قانون الأحوال الشخصية فيما عدا مادتين يجرى النقاش حولهما الآن، رافضًا الكشف عن تفاصيلهما.

جدير بالذكر، أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديدة وسعت أسباب الطلاق، وبطلان الزواج، وأدرجت الهجر لمدة ثلاث سنوات والزنا الحكمى ضمن أسباب الطلاق، بالإضافة إلى الإلحاد ومن المنتظر أن يحسم اجتماع المجمع المقدس مصير تلك المواد سواء بإلغائها أو إقرارها.
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