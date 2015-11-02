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الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث)

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الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث) الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث)
أعلنت الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة، عن أن طاقم الطائرة لم يجر أى اتصال ببرج المراقبة بشأن وجود أعطال فنية، وذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم.

وأكدت الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة، أنه من المستحيل لطائرة من طراز أيرباص أن تنشطر فى الجو بسبب عطل فنى أو خطأ بشرى.


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