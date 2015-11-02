الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث)

أعلنت الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة، عن أن طاقم الطائرة لم يجر أى اتصال ببرج المراقبة بشأن وجود أعطال فنية، وذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الإسعاف: جثامين ضحايا الطائرة الروسية يتم فحصها قبل نقلها للمطار
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- استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية لليوم الثالث وسط سيناء
- وصول الطائرة التى تنقل جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى سانت بطرسبورغ
- بالصور.. أهالى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ينتظرون استلام جثث ذويهم
وأكدت الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة، أنه من المستحيل لطائرة من طراز أيرباص أن تنشطر فى الجو بسبب عطل فنى أو خطأ بشرى.
>- الإسعاف: جثامين ضحايا الطائرة الروسية يتم فحصها قبل نقلها للمطار
>
- استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية لليوم الثالث وسط سيناء
>
- وصول الطائرة التى تنقل جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى سانت بطرسبورغ
>
- بالصور.. أهالى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ينتظرون استلام جثث ذويهم
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