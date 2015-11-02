البترول: بدء الإنتاج فى بئرى غاز بالصحراء الغربية بمعدل 64 مليون قدم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بدر الدين للبترول نجحت فى وضع بئر استكشافية جديدة بحقول الأُبيض فى الصحراء الغربية على الإنتاج، بمعدلات تبلغ حوالى 38 مليون قدم مكعب غاز وألف برميل متكثفات يومياً، وذلك بعد انتهاء عمليات الحفر وربط البئر بتسهيلات الإنتاج بمنطقة الأُبيض.

وأشار المهندس عماد حمدى رئيس الشركة إلى أن وضع البئر الجديدة على الإنتاج أدى إلى زيادة إجمالى إنتاج الشركة من الغاز إلى أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضاً فى وضع بئر أخرى بمنطقة الأُبيض على الإنتاج بمعدلات إنتاج يومى تصل إلى 26 مليون قدم مكعب غاز و 600 برميل متكثفات يومياً.

وذكر أنه من المخطط أن يشهد نهاية الشهر الحالى بدء الإنتاج من البئر التنموى الجديد "سترا" بحقول بدر 3 بمعدل 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 2600 برميل من الزيت الخام الخفيف، حيث تم الانتهاء من حفر البئر، واختبارها، وجارى حالياً إنشاء خط بطول 15 كم لربطها بتسهيلات الإنتاج فى منطقة حقول " بدر-3 ".

كما أوضح أنه تم زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من منطقة " نياج – 1 " بالصحراء الغربية، إلى 15 الف برميل يومياً، وأنه جارى حالياً حفر بئر تنموية جديدة فى منطقة "نياج"، فى ضوء نجاح حفر بئر سابقة بنفس المنطقة، ووضعها على الإنتاج بمعدل 6000 برميل يومياً، وأنه يتم حالياً دراسة زيادة الطاقة التخزينية بمنطقة نياج.

وأضاف أن تشغيل مولدات الكهرباء الغازية الجديدة بمنطقة " نياج – 1" ساهم فى توفير كميات من السولار، كانت تستخدم لتشغيل المولدات بمحطات المعالجة ومعسكر الإعاشة بمعدلات تصل الى 8500 لتر سولار يومياً وذلك فى اطار سياسة ترشيد استخدام الوقود البترولى السائل لتحقيق تكاليف تشغيل اقتصادية للمشروعات.