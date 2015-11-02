التقرير الطبى للمصرى المتوفى بالكويت: سبب الوفاة كسور متعددة ونزيف داخلى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى جثمان المواطن المصرى أحمد عاطف فرغلى، والذى لقى مصرعه منذ عدة أيام فى حادث مرورى بالكويت أثناء مشاجرة بين بعض المصريين والكويتيين، حيث دهسته سيارة يقودها مواطن كويتى.

وصرحت مصادر طبية بالمطار بأن الجثمان وصل على الطائرة المصرية القادمة من الكويت، وتبين من التقرير الطبى المرافق له أن سبب الوفاة كسور متعددة فى عظام الحوض وكسر مضاعف فى الفخذ الأيسر ونزيف داخلى، وجاء فى التقرير أن المواطن المصرى توفى على أثر الحادث بمستشفى "آل مبارك بالكويت".

وأمر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلى شقيق المتوفى لدفنه بمقابر أسرته .

"صحافة المواطن": بالفيديو.. لحظة وفاة المصرى بالكويت بعد دهسه بسيارة

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