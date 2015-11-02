أسباب الصلع.. أهمها العامل النفسى

الصلع والضغوط النفسية

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الصلع الشبابى

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أسباب الصلع

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أنواع الصلع

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الصلع مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ولا تفرق بين الكبير والصغير، فقد يتعرض الكثير من الشباب للإصابة بالصلع.> فى هذا السياق، تشير الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الضغوط النفسية التى يمر بها الشباب من أهم أسباب إصابتهم بالصلع، وأيضا اتباعهم للأنظمة الغذائية الخاطئة.>وتضيف، أن علامات الكبر ظهرت على الشباب فى سن العشرين، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن طرق تجنب الصلع أو التخلص منه .> وتؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أن سقوط الشعر له عدة أسباب مرضية أو لأسباب مثل الحمل والرضاعة أو لأسباب نفسية كالتوتر والشد العصبى أو الصلع الوراثى.>وتوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن لكل نوع من الصلع طريقة محددة فى العلاج، كأخذ بعض الأدوية والعلاجات الطبيعة التى تساعد على تنبيت الشعر مرة أخرى، ولكن الصلع الوراثى لا يعالج بالأودية لأنه يحمل الجينات الوراثية.

وتؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أنه لا يوجد دواء يعالج الصلع ويرجع الشعر مثلما كان، ولكن يمكن وضع بعض الزيوت الطبيعية كزيت الخروع والزيتون.

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