أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب الصلع.. أهمها العامل النفسى

Google+ Print
أسباب الصلع.. أهمها العامل النفسى أسباب الصلع.. أهمها العامل النفسى
الصلع مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ولا تفرق بين الكبير والصغير، فقد يتعرض الكثير من الشباب للإصابة بالصلع.

الصلع والضغوط النفسية
>


> فى هذا السياق، تشير الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن الضغوط النفسية التى يمر بها الشباب من أهم أسباب إصابتهم بالصلع، وأيضا اتباعهم للأنظمة الغذائية الخاطئة.
>

الصلع الشبابى
>


>وتضيف، أن علامات الكبر ظهرت على الشباب فى سن العشرين، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن طرق تجنب الصلع أو التخلص منه .

أسباب الصلع
>


> وتؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أن سقوط الشعر له عدة أسباب مرضية أو لأسباب مثل الحمل والرضاعة أو لأسباب نفسية كالتوتر والشد العصبى أو الصلع الوراثى.

أنواع الصلع
>


>وتوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن لكل نوع من الصلع طريقة محددة فى العلاج، كأخذ بعض الأدوية والعلاجات الطبيعة التى تساعد على تنبيت الشعر مرة أخرى، ولكن الصلع الوراثى لا يعالج بالأودية لأنه يحمل الجينات الوراثية.

وتؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أنه لا يوجد دواء يعالج الصلع ويرجع الشعر مثلما كان، ولكن يمكن وضع بعض الزيوت الطبيعية كزيت الخروع والزيتون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365